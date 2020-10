Frankrijk en Duitsland dreigen met nieuwe sancties tegen Rusland in zaak-Navalny SVM

07 oktober 2020

19u27

Bron: Belga 1 Frankrijk en Duitsland dreigen met straffen als Rusland niet met een duidelijke verklaring komt over de omstandigheden rond de vergiftiging van oppositieleider Alexej Navalny. Dat hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen bekendgemaakt. Navalny had de Europeanen eerder al aangespoord om verder te gaan in hun sancties tegen Rusland.

“Als er geen duidelijkheid komt over de feiten en als de nodige informatie niet verstrekt wordt, zullen gerichte en proportionele straffen tegen de verantwoordelijken aan Russische zijde onvermijdelijk zijn”, zei Duits minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas. Er zal nu overleg komen met de Europese partners, maar ook met de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW).

“Als Moskou niet antwoordt, is de enige oplossing een duidelijke en ondubbelzinnige internationale reactie”, voegde Maas er nog aan toe. Ook de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian vraagt Rusland om dringend met een duidelijke verklaring te komen. “Anders zullen er snel sancties volgen.”

Navalny: “Sancties werken niet”

"Sancties tegen heel het land werken niet. Het belangrijkste is om een verblijfsverbod op te leggen aan de bevoorrechten van het regime en hun bezittingen te bevriezen", stelt Navalny zelf in een interview met de Duitse krant ‘Bild’.

"Het gaat dan om oligarchen en hoge functionarissen, de kring die het dichtst bij Poetin staat. Zij zijn het die mensen vermoorden om aan de macht te blijven. Ze verduisteren geld, stelen miljarden en in het weekend maken ze een trip naar Berlijn of Londen. Daar kopen ze dure appartementen en gaan ze op café.”

Ernstig ziek

Na forse kritiek op het Kremlin werd Navalny op 20 augustus ernstig ziek aan boord van een vliegtuig in Siberië. Hij was toen op campagne voor de lokale en regionale verkiezingen van begin september. Hij werd verzorgd in een Berlijns ziekenhuis en bleef er ook tot hij volledig genezen was.

Het Westen moet zich zorgen maken over het gebruik van chemische wapens in het buitenland, benadrukt Navalny nog in het interview. “Hoeveel moorden er op die manier wel al gelukt zijn, weten we niet.”

“Schröder is een loopjongen”

De oppositieleider uitte ook zware kritiek op de voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder, die momenteel werkt voor de Russische energiereus Gazprom en dicht bij Poetin staat. "Schröder is een 'loopjongen' voor Poetin die moordenaars verdedigt." Hij verwijt de voormalige topman van de Duitse sociaaldemocraten SPD een "lobbyist van Poetin" te zijn en geheim geld te ontvangen dat "gestolen" werd van het Russische volk. Zo draagt hij bij aan de verarming van het land, aldus nog Navalny.

Novitsjok

Het debat over de sancties laaide opnieuw op nadat de OPCW aankondigde dat er inderdaad zenuwgif van het novitsjok-type gevonden werd in het lichaam van de Russische activist. Eerder hadden drie Europese laboratoria al ontdekt dat Navaly vergiftigd werd met novitsjok.

Het Kremlin heeft altijd alle betrokkenheid bij de vergiftiging van de oppositieleider ontkend. “Die beschuldigingen aan het adres van Rusland zijn onaanvaardbaar”, klinkt het vanuit die kant.