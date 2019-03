Frankrijk dreigt met veto tegen uitstel van brexit kg

20 maart 2019

17u28

Bron: Belga 2 De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian dreigt met een Frans veto tegen de vraag om brexituitstel, als de Britse premier Theresa May "onvoldoende garanties" op tafel legt die "de geloofwaardigheid van haar strategie staven". Dat zei hij vandaag tijdens de plenaire vergadering van het Franse parlement.

De Britse premier Theresa May heeft de Europese president Donald Tusk officieel gevraagd om de brexit uit te stellen tot 30 juni. Intussen wil ze haar echtscheidingsakkoord een derde keer voorleggen in het parlement, in de hoop dat het dan wel goedgekeurd wordt, geeft ze aan. Maar garanties dat het haar een derde keer wel lukt, zijn er niet.



De 27 andere Europese leiders moeten het uitstel unaniem goedkeuren op de Europese top die morgen aanvat. Frankrijk wil dat alvast niet zomaar doen, en vraagt "garanties die de geloofwaardigheid van de strategie van May staven". De Britse premier zal haar plannen dus in detail uit de doeken moeten doen.

“Noch automatisch, noch zeker”

Eerder had de woordvoerder van de Franse regering Benjamin Griveaux al gezegd dat de goedkeuring van het uitstel "noch automatisch, noch zeker" is.



Griveaux zei nog dat een “technisch uitstel tot de mogelijkheden kan behoren om het parlementaire werk rond te krijgen als er een akkoord is”. Met andere woorden: zonder echtscheidingsakkoord met de EU dat de goedkeuring heeft gekregen van het parlement, ligt een uitstel moeilijk.



Maar “men moet niet speculeren, het is aan Londen om voorstellen te formuleren”, aldus Griveaux. “We zullen hier morgen over spreken met onze Europese collega’s. De positie van Frankrijk is simpel: de Britse eerste minister moet ons uitleggen hoeveel tijd ze nodig heeft, om wat te doen. Een uitstel is geen doeleinde op zich, maar slechts een modaliteit om een doel te bereiken.”

Berlijn

Berlijn reageert dan weer tevreden op het “duidelijke verzoek” om de brexit uit te stellen. Dat zei Steffen Seibert, de woordvoerder van bondskanselier Angela Merkel. Over de positie die Berlijn op de Europese top zal aannemen, wilde Seibert niets kwijt. “Er zal zeer zeker intensief gediscussieerd worden”, zei hij enkel.

Merkel wil er zich wel “tot de laatste minuut” voor inzetten een brexit zonder akkoord te vermijden. “Een exit van het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord is in niemands belang”, aldus Seibert.

