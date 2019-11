Frankrijk doodt belangrijke jihadistenleider in Mali kv

06 november 2019

00u55

Bron: Belga 0 De Marokkaanse jihadistenleider Ali Maychou, die beschouwd wordt als de nummer twee en de religieuze leider van de steungroep voor islam en moslims (GSIM), is begin oktober door Franse troepen in Mali gedood. Dat heeft de Franse minister van Defensie, Florence Parly gisteren gezegd. De GSIM is een jihadistische organisatie die banden heeft met al-Qaïda.

De jihadist werd "in de nacht van 8 op 9 oktober" op het grondgebied van Mali gedood tijdens een operatie die verliep in coördinatie met de Malinese troepen en met de steun van de Amerikanen, verklaarde Parly op de terugweg van een bezoek aan verschillende landen in de Sahelregio. In die regio zijn in het kader van de Operatie Barkhane zo'n 4.500 Franse soldaten gestationeerd.