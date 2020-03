Frankrijk chartert TGV om coronapatiënten te vervoeren, aantal coronadoden boven de 1.000 mvdb

24 maart 2020

20u50

Bron: AFP 10 UPDATE De Franse regering heeft een TGV-hogesnelheidstrein opgevorderd om coronapatiënten uit het oosten van Frankrijk over te brengen naar regio’s die minder getroffen zijn door de pandemie. Het aantal corona-overlijdens in ziekenhuizen heeft dinsdagavond de kaap van de 1.000 gerond.

De Franse minister van Volksgezondheid Olvier Véran spreekt van een Europese primeur. Concreet zal morgen voor het eerst een TGV dertig coronapatiënten uit Straatsburg en Mulhouse overbrengen naar minder getroffen gebieden. “We moeten ons gezondheidssysteem in staat stellen om zo veel mogelijk patiënten in de best mogelijke omstandigheden te behandelen”, zei Véran aan de leden van het Europees Parlement in Straatsburg, waar het parlementsgebouw is gevestigd.

De ziekenhuizen in de oostelijke departementen Bas-Rhin en Haut-Rhin kunnen de toevloed van coronaviruspatiënten niet meer aan. Franse militairen hebben de afgelopen dagen naast een ziekenhuis in Mulhouse een veldhospitaal opgetrokken. Ook heeft de Franse luchtmacht een beperkt aantal patiënten per vliegtuig overgebracht naar hospitalen in minder getroffen steden, waaronder Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Ook vangen Zwitserland en Duitsland, buurlanden die grenzen aan de zwaar getroffen Elzas, Franse coronapatiënten op.

1.100 overlijdens

Dinsdagavond zijn nieuwe cijfers vrijgegeven: Frankrijk is het vijfde land dat meer dan 1000 doden door het coronavirus telt. Het dodental is de afgelopen 24 uur met 240 toegenomen tot 1100. Dat meldt Jérôme Salomon, de hoogste gezondheidsfunctionaris van het land.

Salomon zei tegen verslaggevers dat 22.300 mensen als besmet staan geregistreerd. In totaal zijn 10.176 patiënten in het ziekenhuis opgenomen, waarvan 2.516 op de intensive care. De topambtenaar benadrukte dat de 1.100 doden, mensen waren die in het ziekenhuis zijn overleden. De doden in bejaardenhuizen zijn niet meegeteld. Die cijfers komen de volgende dagen, verzekerde hij.