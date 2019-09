Frankrijk brengt munt van 2 euro uit met stripheld Asterix KVDS

24 september 2019

17u58

Bron: Belga 28 Voor het 60-jarige bestaan van Asterix zal de Munt van Parijs een stuk van 2 euro uitbrengen met een afbeelding van de bekende Galliër. In oktober komt ook een nieuw album op de markt.

Ieder jaar brengt de Munt van Parijs herdenkingsmuntstukken van 2 euro in de omloop als eerbetoon aan historische personages of goede doelen. Van de munt met Asterix werden maar 310.000 exemplaren geslagen, de kleinste oplage voor een Franse herdenkingsmunt van 2 euro.

Laurier

De Galliër wordt met zijn bekende gevleugelde helm afgebeeld van opzij, terwijl hij omringd wordt door laurier. Het jaartal 2019 en de zestigste verjaardag van de avonturen van Asterix worden afgebeeld in Romeinse cijfers.





Asterix verscheen voor het eerst op 29 oktober 1959, in een eerste nummer in het weekblad Pilote. Zes decennia en 37 avonturen later is de reeks een "gedenkplaats" van de Franse identiteit geworden, die haar uiterste best doet een parodie te brengen van "onze Gallische voorouders".





Met vertalingen in 111 talen en dialecten is Asterix het meest vertaalde stripboek ter wereld. Sinds 1959 werden er 380 miljoen albums verkocht. Het 38ste album - De dochter van de veldheer - verschijnt op 24 oktober.