Frankrijk bouwt quarantaine af van 14 naar 7 dagen HLA

11 september 2020

18u23

Bron: Belga 1 Frankrijk bouwt de quarantaineduur af van 14 dagen naar 7 dagen. Dat heeft de Franse premier Jean Castex vrijdagnamiddag aangekondigd. In totaal zijn 42 Franse departementen aangeduid als een rode zone, waar dus het coronavirus zich actief verspreidt.

Castex kondigde ook aan dat er controles komen op het naleven van de nieuwe quarantaineduur.

"Op voorstel van de wetenschappelijke raad zal de duur van de isolering worden teruggebracht naar zeven dagen, dat is de duur waarbinnen er een echt risico op besmetting is", aldus de minister. "Het is primordiaal dat iedereen strikt deze isoleringsduur respecteert."

Het virus boette nog niet aan intensiteit in, aldus Castex. "We moeten erin slagen met het virus samen te leven zonder ons opnieuw in een logica van een algemene lockdown te laten leiden", zei hij.



Om de contactopsporing te versterken zullen ook nog eens 2.000 mensen worden aangeworven bij de ziekteverzekering en bij de regionale gezondheidsagentschappen. De contactopsporing is een essentiële peiler van de strategie om de besmettingsketen van het coronavirus te breken. De afgelopen weken vertraagde dat, omdat er in sommige gebieden te weinig mensen waren om die contactopsporing uit te voeren.

Ook in ons land gaan stemmen op om de quarantaineduur in te korten. Begin deze maand brak professor Herman Goossens (UA) nog een lans om de quarantaineduur in te korten, en ook infectioloog en interfederaal woordvoerder Yves Van Laethem liet in La Libre optekenen dat “de twee weken quarantaine die nodig zijn voor personen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus gehalveerd zouden kunnen worden”.

Lees ook:

Microbioloog Herman Goossens: “Ons land is de absolute quarantainekampioen aan het worden. Dat is absurd”(+)

We raken vooral besmet op werk en school: “Thuisblijven volstaat niet. Je moet je afzonderen”(+)