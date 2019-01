Frankrijk blijft in de ban van mysterie rond baby’s zonder armen of handen: “Alweer drie gevallen gerapporteerd” ttr

21 januari 2019

16u52

Bron: Le Parisien 3 In verschillende Franse dorpen kwamen de afgelopen jaren kinderen zonder handen of armen ter wereld. Achttien gevallen uit de regio Ain raakten eerder al bekend, maar nu blijkt dat nog drie andere zuigelingen met dezelfde misvormingen ter wereld kwamen in het Franse departement Bouches-du-Rhône, zo’n 380 kilometer verderop. Dat meldt de Franse krant ‘Le Parisien’.

Aanvankelijk bleken volgens het Remera-register voor aangeboren misvormingen op zes jaar tijd zeven baby’s zonder armen of handjes te zijn geboren in de regio Ain. Eind oktober bleek uit ziekenhuisgegevens dat er elf bijkomende gevallen waren in diezelfde regio. De kinderen kwamen tussen 2000 en 2014 ter wereld.



Volgens de Franse krant ‘Le Parisien’ is dat aantal echter niet compleet, want in de regio Bouches-du-Rhône, zo’n 380 kilometer van Ain, werden in november 2016 drie kleine meisjes zonder armen geboren. Volgens verschillende Franse wetenschappers ligt het aantal gevallen in de regio Bouches-du-Rhône, net zoals in Ain, hoog.

Industrie

De wetenschap staat tot nu toe nog voor een raadsel. Santé Publique France, een organisatie die onafhankelijk van het Franse ministerie te werk gaat, vermoedt dat milieuvervuiling de grote boosdoener is. “Opmerkelijk is dat de getroffen families allemaal in de buurt van industrieterreinen met een meer wonen”, zo zegt dr. Annie Lévy-Mozziconacci. In de regio worden ook opmerkelijk veel gevallen van kanker, astma en diabetes gerapporteerd. “Dit vergt diepgaand onderzoek”, besluit de Franse arts.

Het Franse ministerie van Volksgezondheid zal een vragenlijst versturen naar alle betrokken families in Bouches-du-Rhône. De overheid stuurde vorig jaar vragenlijsten naar de gezinnen uit de regio Ain, maar die onderzoeksresultaten zijn nog niet bekend. Aan ‘Le Parisien’ laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid weten dat de bevindingen uit beide regio’s met elkaar vergeleken moeten worden.

Moeder getuigt

De dochter van Isabelle Taymans werd zes jaar geleden zonder linkervoorarm geboren. Samen met haar echtgenoot Antoine verenigt Isabelle de getroffen families en dringt bij de Franse overheid aan om de zaak verder te onderzoeken. “De gezondheidsautoriteiten in ons land beloofden ons om alles nauwlettend op te volgen, maar onze vragen blijven onbeantwoord”, zegt ze aan ‘Le Parisien’.

“We kregen te horen dat het ministerie van Volksgezondheid een bijeenkomst zou organiseren waarop alle ouders uitgenodigd zouden worden. Maar het bleef stil. We hebben de indruk dat de overheid onvoldoende inspanningen levert om de oorzaak van de misvormingen te achterhalen. Het is een schande.”

“Er is meer informatie nodig over het aantal getroffen kinderen en de mogelijke factoren - al dan niet milieugerelateerd - die een dergelijke handicap kunnen veroorzaken. Het is misschien nog niet te laat om de waarheid te achterhalen.”

Ook VTM Nieuws sprak in november met moeder Isabelle. Bekijk hieronder het fragment: