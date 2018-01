Frankrijk blaast omstreden verhuis van luchthaven Nantes af TK

15u03

Bron: Belga 0 AFP De Franse regering heeft vandaag de omstreden plannen voor een nieuwe luchthaven in Nantes, in het westen van het land, laten vallen. Dat gebeurde na maanden van bemiddeling. De plannen voor de nieuwe luchthaven gaan al decennia mee, maar botsten op heel wat protest van milieu-activisten.

Het project voorzag in de verplaatsing van de huidige luchthaven Nantes-Atlantique, ten zuiden van Nantes, naar de site van Notre-Dame-des-Landes, op twintig kilometer ten noorden van de stad. Met de verhuis zouden ook grotere vliegtuigen, zoals de Airbus A380, terechtkunnen op de luchthaven. Die zou in eerste instantie 4,5 miljoen passagiers per jaar kunnen ontvangen en op termijn zelfs het dubbele.

Al in de jaren '60 doken de eerste plannen voor de nieuwe luchthaven op, die aanvankelijk in 2008 moest opengaan. Maar er kwam veel protest, vooral van milieuactivisten die niet akkoord gingen met de kostprijs en met de ecologische impact. Anderhalf jaar geleden haalde het project in een referendum nog een nipte meerderheid, maar de opkomst lag toen erg laag.

Nu is het dus definitief 'over and out' voor de luchthaven Notre-Dame-des-Landes, bevestigde de minister van Binnenlandse Zaken, Edouard Philippe. Hij belooft dat de huidige luchthaven Nantes-Atlantique gemoderniseerd zal worden.