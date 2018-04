Frankrijk: "Bij nieuwe chemische aanval zal het antwoord identiek zijn" Redactie

17 april 2018

11u09

Bron: belga 2

Als het regime van de Syrische president Bashar al-Assad opnieuw chemische wapens inzet, zullen Frankrijk en zijn bondgenoten niet aarzelen om opnieuw doelwitten op Syrisch grondgebied te bombarderen. Dat heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian duidelijk gemaakt. "Alles wijst erop dat Syrië niet langer in staat is om dergelijke wapens te produceren", zegt de minister evenwel.

"Het is duidelijk voor Bashar al-Assad dat, wanneer hij onverwacht toch opnieuw de rode lijn overschrijdt, het antwoord natuurlijk identiek zal zijn", zegt Le Drian in een interview met France Info. De minister maakt tijdens dat gesprek ook duidelijk dat hij de uitgevoerde bombardementen een gepaste reactie vond. "We hebben niet de oorlog verklaard aan Bashar al-Assad of aan zijn bondgenoten. We hebben er enkel voor gezorgd dat de chemische wapens niet meer gebruikt worden en dat die vorm van terreur er voor de Syrische bevolking niet meer bij komt", luidt het.

Le Drian beklemtoonde tot slot dat Assad in 2013 beloofd had zijn chemisch wapenarsenaal te vernietigen. "Maar het is overduidelijk dat niet alles vernietigd is", zegt hij. "Als Frankrijk engagementen aangaat, houdt het zich daaraan. Als de engagementen onverwacht niet worden nageleefd, slaan we toe om ervoor te zorgen dat ze gerespecteerd worden."