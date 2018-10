Frankrijk bevriest bezittingen van twee Iraniërs die aanslag planden Redactie

02 oktober 2018

13u57

Bron: dpa 2 De Franse regering heeft de bezittingen bevroren van twee Iraniërs, Assadollah Assadi en Said Hashemi Moghadam, en van een afdeling van de Iraanse inlichtingendienst. Dat hebben Franse ministers bekendgemaakt.

Met het bevriezen van de eigendommen reageren de Fransen op het Iraanse plan om in juni jongstleden in Frankrijk een bomaanslag te plegen op een bijeenkomst van oppositieleden in ballingschap. Dat hebben de Franse ministers van Buitenlands Zaken, van Binnenlandse Zaken en van Economie in een gezamenlijke mededeling gezegd.

Gisteren had een Duitse rechtbank de uitlevering aan België van een Iraanse diplomaat bevolen die in Oostenrijk verbleef en die ervan beschuldigd wordt het brein te zijn achter het plan voor de aanslag.

De aanslag moest op 30 juni plaatsvinden tijdens een bijeenkomst van de Iraanse oppositiebeweging mujahedin (Mujahedin-e Khalq) in het Franse Villepinte. Op die bijeenkomst waren 25.000 mensen aanwezig.

De Belgische autoriteiten lieten destijds weten dat ze een Belgisch koppel met Iraanse roots hadden gearresteerd met explosieven die ze bij die aanslag hadden willen gebruiken.