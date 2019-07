Frankrijk beperkt banenverlies in openbare sector tot 85.000 kv

24 juli 2019

00u20

Bron: Reuters 0 De Franse overheid wil flink snoeien in het aantal overheidsjobs. Hoewel president Emmanuel Macron aanvankelijk een doel van 120.000 jobs voor ogen had, is nu beslist om dat aantal terug te schroeven. Tegen 2022 moeten er 85.000 openbare banen verdwijnen. Dat deelt minister van Begroting Gérald Darmanin mee in een interview dat vandaag in verscheidene regionale kranten wordt gepubliceerd.

Macron had bij zijn aantreden aangekondigd dat er tegen het einde van zijn mandaat 120.000 jobs in de openbare sector zouden verdwijnen. In april deelde hij echter mee dat hij bereid was om de omvang van de ontslagen te beperken.



Het vooropgestelde doel bedraagt nu 85.000 jobs. 15.000 daarvan zijn ambtenaren die voor de centrale overheid werken. De overige 70.000 ontslagen hebben betrekking op de lokale overheid.



“We moeten het doel bereiken van een verlies van 70.000 banen bij de lokale overheid en zo het aantal jobs binnen de openbare sector terugschroeven met een totaal van ongeveer 85.000 over een periode van vijf jaar”, aldus Darmanin, die niet verduidelijkte waarom het totale aantal verlaagd werd.



In het verleden slaagde Frankrijk erin het vooropgestelde doel van de ontslagrondes te bereiken via een natuurlijk verloop en het aanbieden van vervroegd pensioen.