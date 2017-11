Frankrijk arresteert Russische oligarch Kerimov kv

03u12

Bron: Belga 0 REUTERS Sulejman Kerimov. Het Franse gerecht is een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen de begin deze week gearresteerde Russische oligarch Sulejman Kerimov. Hij wordt verdacht van belastingontduiking. Dat besliste een onderzoeksrechter woensdagavond, berichten Franse media.

Kerimov werd begin deze week opgepakt in Nice. Volgens het openbaar ministerie kan hij vrijkomen met een borg van 5 miljoen euro en onder strenge voorwaarden. Zo moet hij zijn reisdocumenten afgeven en krijgt hij het verbod om het rechtsgebied te verlaten.

Kerimov wordt verhoord sinds zijn arrestatie maandag, in een onderzoek naar witwaspraktijken en belastingontduiking. Franse media zeggen dat er sprake is van miljoenenbedragen.

Russisch protest

De arrestatie ontlokt Moskou felle kritiek. Kerimov is lid van de Federatieraad, het Russische lagerhuis, of de vertegenwoordiging van de Russische deelgebieden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken riep woensdag de zaakgelastigde van de Franse ambassade bij zich en tekende formeel protest aan, meldde agentschap Interfax. De Staatsdoema, het lagerhuis, noemde de arrestatie "schandalig".

Een woordvoerster van het Parijse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Kerimov slechts immuniteit geniet in processen waarbij er een verband is met zijn functie. "Het komt de rechter die met de zaak belast is toe zich over de vraag te buigen of de feiten waar hij voor vervolgd wordt te maken hebben met zijn functie en hij daarvoor dus immuniteit geniet."