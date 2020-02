Frankrijk annuleert alle grote indoorevenementen, ook halve marathon Parijs en carnaval Annecy afgelast SVM

29 februari 2020

16u33 3 Frankrijk heeft momenteel zestien nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus. Dat bevestigde minister van Volksgezondheid Olivier Veran. In totaal raakten bij onze zuiderburen al 73 mensen besmet door het longvirus. Twaalf zijn er intussen genezen, maar er zijn ook twee doden gevallen. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, annuleert Frankrijk alle grote indoorevenementen en ook enkele activiteiten in open lucht.

Het gaat onder meer om de halve marathon van Parijs en de Landbouwbeurs in de hoofdstad dit weekend. De gemeenteraadsverkiezingen van volgende week gaan tot nader order wel door. Ook voetbalmatchen in de eerste klasse zijn niet geviseerd.

"Alle evenementen waar meer dan vijfduizend personen samenkomen in een afgesloten ruimte worden geannuleerd door de toename van de uitbraak", klinkt het. “Ook bepaalde activiteiten in open lucht zullen afgelast worden.”

Het carnaval van Annecy, dat volgende week zou plaatsvinden, en de vastgoedbeurs Mipim in Cannes gaan voorlopig niet door. "Het gaat om tijdelijke maatregelen, die zonder twijfel nog zullen evolueren. Maar we moeten ze wel nemen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan", aldus Veran.

In de belangrijkste besmettingshaarden in Frankrijk zijn alle samenscholingen verboden. Concreet gaat om het departement Oise (ten noorden van Parijs; nvdr) en de gemeente Balme-de-Sillingy (in de Haute-Savoie; nvdr). De bevolking krijgt de raad om verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken. De scholen in de Oise waar leerlingen besmet geraakt zijn met het nieuwe coronavirus gaan maandag niet open.

