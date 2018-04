Frank is wanhoop nabij. Roma-clans bezetten zijn vakantiehuis op Mallorca en gebruiken het als uitvalsbasis voor diefstallen Karen Van Eyken

10 april 2018

15u24

Bron: Die Welt 45 Krakers hebben hun intrek genomen in het vakantiehuis van Frank Zingelmann op Mallorca. Een uitzetting van de Roma-clans is (voorlopig) niet mogelijk - het Spaanse rechtssysteem is de schuldige. Bovendien worden de krakers steeds driester.

Ook in België is de krakersproblematiek geen onbekend fenomeen. Een nieuwe wet die in november vorig jaar in voege kwam, moet komaf maken met het vervelende probleem en eigenaars van bezette woningen meer juridische middelen aanreiken om krakers uit zetten.

Maar niet alleen hier lopen (onbewoonde) huizen gevaar. Eveneens vakantiewoningen op Mallorca - en bij uitbreiding wellicht in heel Spanje - zijn niet langer veilig. Vraag dat maar aan de Duitser Frank Zingelmann. Hij is de wanhoop nabij want voorlopig lijkt de situatie uitzichtloos.

Sinds januari hebben krakers zijn villa in Playa de Palma bezet. Nu wonen er leden van Roma-clans in. Ze verkopen ongegeneerd de inboedel en richten schade aan.

Aangifte

En Frank kan enkel hulpeloos toekijken. Grote schuldige is het Spaanse rechtssysteem. Indien krakers een leeg of onbewoond huis betreden, dan moet de eigenaar daarvan uiterlijk binnen 76 uur aangifte doen. Als hij dit niet doet, kan een gedwongen uitzetting enkel plaatsvinden mits een gerechtelijk bevel. En de Spaanse juridische mallemolen draait uiterst traag. Een beslissing kan maanden, zo niet jaren op zich laten wachten. Niet alleen Frank maar ook andere eigenaren van huizen in Spanje zijn erg bezorgd. Volgens een studie leven in Spanje naar schatting 270.000 mensen in bezette woningen.

Niettemin blijft de Duitser hopen op een juridische oplossing. Al ziet het er op dit moment niet naar uit dat er snel schot gaat komen in de zaak. Volgens een lokale krant wordt zijn huis momenteel zelfs gebruikt als uitvalsbasis voor diefstallen en de opslagplaats voor ontvreemde goederen.

Arrestaties

Eind maart werd een 20-jarige man die tot de Roma-clan behoort, gearresteerd. Hij was naar verluidt verantwoordelijk voor talloze inbraken in de voorheen rustige buurt en verstopte de gestolen goederen in het gekraakte huis. De politie kwam eindelijk in actie en doorzocht urenlang de vakantiewoning. Ze vonden de gestolen goederen en pakte de 20-jarige dief op. Maar meer gebeurde er niet. De lacune in de wet belet immers dat de politie de krakers uitzet. De andere bezetters blijven dan ook gewoon in het huis wonen.

Begin april pakte de politie twee andere leden van de clan op wegens illegaal bezit van verdovende middelen. Maar van een uitzetting is nog steeds geen sprake.

Frank verklaarde desalniettemin aan de Duitse krant Die Welt zeer sceptisch te blijven. Zelfs indien de krakers uitgezet worden, zal hij amper durven terugkeren naar zijn landgoed. "Ik verwacht binnenin een totale verwoesting aan te treffen", besluit hij.