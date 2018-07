Frank betrapte zijn beste vriend bij het misbruiken van zijn broertje Drie jaar later vertelt het gezin over de worsteling om de nachtmerrie te verwerken Carla Van Der Wal

25 juli 2018

11u42

Bron: AD 0 Het feest voor Franks achttiende verjaardag nam een ongelooflijke wending toen hij een van zijn beste vrienden betrapte bij het misbruiken van zijn broertje. Drie jaar later vertelt het gezin over de worsteling om verder te komen.

De broer

Frank kijkt de slaapkamer van zijn broertje in naar het meest rare, het smerigste dat hij ooit heeft gezien. Beneden is het feest ter gelegenheid van zijn achttiende verjaardag begonnen. Hierboven is het deze 17e oktober in 2015 alsof de wereld stilstaat: Frank heeft één van zijn oudste en beste vrienden betrapt, bij het misbruiken van zijn 10-jarige broertje John. Terwijl hij dat begint te begrijpen, trekt het bloed weg uit zijn gezicht, totdat het lijkbleek is.

"Toen ik naar boven liep wist ik niet goed wat ik moest verwachten, maar ik begreep dat er íets zou zijn. Noem het een gevoel, intuïtie. Ik vond het vreemd toen ik hoorde dat één van mijn vrienden mijn broertje op bed legde. Daarom was ik eerder die avond al gaan kijken. Toen zag ik ze nog zitten alsof er niets aan de hand was. Ze deden een spelletje, zei mijn vriend.''

