François Hollande debuteert in toneelstuk op theaterfestival Avignon mvdb

09 juli 2019

11u21

Bron: HuffPost - Paris-Match 0 Heeft de Franse oud-president François Hollande de acteermicrobe te pakken? De voorganger van Emmanuel Macron debuteerde afgelopen weekend op de bühne van het wereldvermaarde theaterfestival van Avignon waar hij een vijftien minuten durend verrassingsoptreden gaf.

In het drie urend stuk ‘Nous, l’Europe banquet des peuples’ beantwoordt de 64-jarige voormalige politieke leider van de Parti Socialiste (PS) vragen van de acteurs. Het theaterstuk is van de hand van auteur Laurent Gaude.

[actu] François Hollande, premier invité de Nous l’Europe, la pièce de Roland Auzet sur un texte de Laurent Gaudé au @FestivalAvignon https://t.co/y0Q1fSeBBW pic.twitter.com/BlYvgMUpHF sceneweb(@ sceneweb) link

Hollandes rol leek volgens Franse media op een campagnespeech waar hij volop het Europees project verdedigde. Een streven dat in gevaar is door de opkomst van het nationalisme. “Zij willen de EU van binnenuit saboteren (...) met het uiteindelijke einde van Europa in zijn geheel”, luidde het onder meer. Hollande benadrukte dat Europa uiteindelijk “de juiste beslissingen neemt, maar te lang talmt en zo te laat komt”. Iets wat populisten aangrijpen om verdeeldheid te zaaien. Ook was hij kritisch voor zijn eigen beleid en hekelde hij het gebrek aan eenheid bij de EU-lidstaten rond de opvang van asielzoekers.

Of Hollande binnenkort opnieuw te zien is op een theaterpodium, is niet bekend. Hij kan misschien in de leer bij zijn vriendin Julie Gayet (47) die naast gevierd actrice ook als regisseuse actief is.

Kleinkind

Hollande en zijn ex-vrouw Ségolène Royal (65), de oud-minister die in 2007 namens de PS de presidentsverkiezingen verloor van Nicolas Sarkozy, zijn eind juni voor het eerst grootouders geworden. Hun zoon Thomas en zijn vrouw Emilie Broussouloux kregen op 29 juni een dochtertje, meldt Paris-Match. Hollande en Royal hebben samen vier kinderen.