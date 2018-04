Francken tegen Albanezen: "Kom uw geld uitgeven op de Louisalaan, maar vraag geen asiel aan" TT

19 april 2018

19u33

Bron: Belga 0 "Jullie zijn welkom om bij ons te werken, studeren, familie te bezoeken, geld uit te geven in de Louisalaan, naar het Atomium te gaan of Brugge, de mooiste stad ter wereld, te bezoeken, maar vraag geen asiel aan in België." Dat was vandaag de duidelijke boodschap van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), momenteel op 'ontradingsmissie' in Albanië.

Staatssecretaris Francken is sinds gisteren in Albanië. Hij heeft er ontmoetingen met lokale politici en politie. Doel? Albanezen zoveel mogelijk afraden in ons land asiel aan te vragen. De laatste jaren is het aantal aanvragen uit Albanië sterk gestegen, onder meer omdat de visumplicht voor Albanezen in de Schengenzone is afgeschaft. Maar Albanië staat op de lijst met veilige landen en dus hebben de inwoners doorgaans maar weinig kans om erkend te worden als vluchteling.

Vandaag had de N-VA-staatssecretaris onder meer ontmoetingen met zijn ambtgenote Rovena Voda, de Albanese minister van Binnenlandse Zaken Fatmir Xhafaj en buitenlandminister Ditmir Bushati. Op een persconferentie maakte hij nogmaals duidelijk dat Albanese vluchtelingen maar beter niet in België hun geluk komen zoeken. Ons land is "niet het eldorado, niet het land van melk en honing", zei hij. Hij benadrukte ook dat Albanezen die illegaal ons land binnenkomen, meteen worden teruggestuurd.

"Jullie zijn welkom om bij ons te werken, studeren, familie te bezoeken, geld uit te geven in de Louisalaan, naar het Atomium te gaan of Brugge te bezoeken, maar vraag geen asiel aan in België", klonk het.

"Goede samenwerking"

Francken toonde zich tevreden over de "goede samenwerking" met de Albanese autoriteiten inzake identificatie en repatriëring, maar houdt toch de piste van een voorlopige opschorting van de visumregeling voor Albanezen open. Tot een volwaardige waarschuwing tegenover zijn Albanese collega's kwam het niet: dat moet sowieso Europees beslist worden. Premier Charles Michel wordt trouwens maandag in Tirana verwacht.

Francken zelf trekt in juni nog naar Georgië op eenzelfde ontradingsmissie. Ook voor dat land is de visumplicht een tijd geleden afgeschaft.