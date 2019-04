Francken en Rutten in de clinch nadat VS uitleg eist over visa-affaire: “Geloof nooit de liberalen” KV ADN TTR FVI

Bron: Belga 13 In een brief aan de federale regering eist de Amerikaanse overheid tekst en uitleg over de humanitaire visa die voormalig staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) via tussenpersonen aan 1.502 Syriërs heeft verschaft. Gwendolyn Rutten (Open Vld) richtte zich op Twitter rechtstreeks tot de Amerikaanse president Donald Trump. “Beste Donald Trump, onze nieuwe minister van Migratie en Asielbeleid, Maggie De Block, is een strenge maar eerlijke leider”, aldus Rutten. “Geloof nooit de liberalen”, reageerde Francken niet veel later.

Begin dit jaar kwam Francken onder vuur te liggen toen bleek dat hij via tussenpersonen humanitaire visa had verschaft aan 1.502 Syriërs. Onderzoek door de Dienst Vreemdelingenzaken heeft ondertussen uitgewezen dat 121 van deze Syriërs spoorloos zijn. Liefst 107 van hen stonden op een lijst van de bekendste tussenpersoon, het Mechelse gemeenteraadslid Melikan Kucam (N-VA).

Opheldering

In een brief aan minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders eist de Amerikaanse overheid nu opheldering. Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) bevestigt dat de Amerikaanse ambassade in een brief uitleg vraagt over de zaak van de humanitaire visa, die haar voorganger Theo Francken (N-VA) via tussenpersonen toekende. “We zullen de Amerikanen uitleggen dat deze praktijk is gestopt sinds ik het departement heb overgenomen”, zegt De Block.



Zoals bekend is VS-president Donald Trump geen fan van het immigratiebeleid van Europa. Dat ons land via een 'alternatief systeem' visa verschafte aan Syriërs die plots van de radar zijn verdwenen, willen de Amerikanen in hun strijd tegen IS niet blauwblauw laten. België is een van de 50 landen waar onderdanen geen visum (enkel een ESTA-document) moeten hebben om naar de VS te reizen. “Onze bezorgdheid is nu dat we er willen voor zorgen dat onze burgers op een eenvoudige manier naar de VS kunnen blijven reizen”, zegt minister De Block.

“Doorzichtig”

Francken reageerde op Twitter geïrriteerd op het nieuws. “Ik wil die zogezegd officiële brief van de States wel eens lezen”, schrijft hij. “De in de pers gelegde link met het visawaiver-programma slaat nergens op. Dat programma gaat over Belgen.” Hij wijst met de vinger naar de minderheidsregering. “Operatie beschadiging gaat door”, klinkt het. “Zal niet pakken. Veel te doorzichtig.” In een tweede tweet voegt hij er nog aan toe dat Vlamingen niet houden van “al te gretige natrappertjes”.

Minderheid en co passen beter op dat ze zich niet vergalopperen in al hun enthousiasme. Vlamingen houden niet van al te gretige natrappertjes.



Het ligt er wat te dik op. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Gwendolyn Rutten sprak op Twitter de Amerikaanse president Donald Trump rechtstreeks aan. “Beste Donald Trump, onze nieuwe Belgische minister voor Migratie en Asielbeleid, Maggie De Block, is een strenge maar eerlijke leider. Ze heeft de ‘achterdeur’ voor humanitaire visa onmiddellijk gesloten en een officieel onderzoek ingesteld”, aldus Rutten.

Francken reageerde niet veel later op het bericht van Rutten. “Beste president, geloof nooit de liberalen”, klonk het. “Ze waren de grootste fan van Hilary Clinton. En hebt u ooit Guy Verhofstadt ontmoet?”

Dear Mister President @POTUS



Never believe these liberals. They were the biggest fan of @HillaryClinton 🙄



Ever met @guyverhofstadt ? 😳



I rest my case. https://t.co/sOL9a2lt4v Theo Francken(@ FranckenTheo) link

“Is toch geen kwestie van ‘like’ or not? Dit gaat niet over Trump, maar over duizenden Belgen die problemen krijgen om naar de Verenigde Staten te reizen als we dit niet helder uitklaren. Dat kunnen we ook samen doen Theo Francken, in het belang van zoveel Belgen”, reageerde Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten op het bericht van Francken.

Is toch geen kwestie van ‘like’ or not?



Dit gaat niet over Trump, maar over duizenden Belgen die problemen krijgen om naar de Verenigde Staten te reizen als we dit niet helder uitklaren.



Dat kunnen we ook samen doen @FranckenTheo, in het belang van zoveel Belgen #gewoondoen https://t.co/R24ffpxaAm Gwendolyn Rutten(@ RuttenGwendolyn) link