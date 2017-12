Francken: "Eerst onderzoeken of Soedanezen echt gefolterd zijn" JC

09u14

Bron: Eigen berichtgeving, VRT 0 Photo News Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. "Als er bewijzen zijn dat er gerepatrieerde Soedanezen gefolterd zijn, zal er niemand meer teruggestuurd worden. Maar dat moet eerst onderzocht worden." Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken na getuigenissen van gerepatrieerde Soedanezen in onze krant die in september in ons land werden opgepakt.

De regering werkte in september samen met een speciaal team ambtenaren uit Soedan om gearresteerde migranten te laten identificeren. Die maatregel was omstreden, maar Francken houdt vol dat er geen andere mogelijkheid was.

"Meer dan 90 procent van de mensen zonder verblijfsrechten die hier worden opgepakt, hebben geen documenten bij zich", zegt Francken aan de VRT. "We weten dus niet van welk land ze zijn. Om iets te kunnen doen, heb ik een laissez-passer nodig van hun land van herkomst. We moeten dus wel samenwerken."

Procedures

Vandaag blijkt uit getuigenissen dat enkele Soedanezen na terugkeer in hun thuisland gefolterd werden. "Ze hebben mij na de landing in Soedan opgepakt, urenlang verhoord en met stokken op mijn voeten geslagen. Pas twee dagen later lieten ze mij vrij", klinkt het onder andere.

Francken benadrukt dat ons land de procedures gevolgd heeft zoals ze door Europa voorgeschreven zijn. "We zullen die ook blijven volgen. Als er bewijzen zijn van de folteringen, kan dat uiteraard niet door de beugel. Dan zal er niemand meer teruggestuurd worden naar Soedan. Maar eerst wil ik weten of dat zo is."

Geen meldingen

De staatssecretaris zal laten onderzoeken of er daadwerkelijk mensen gefolterd zijn. Vooralsnog zijn daar geen aanwijzingen voor, zegt hij.

"De IOM (Internationale Organisatie voor Migratie, red.) is gevraagd een goede monitoring te doen van de mensen die teruggekeerd zijn", aldus Francken. "Die heeft niet gemeld dat er dingen zouden misgelopen zijn."

Wel is het volgens Francken een standaardprocedure dat mensen zonder papieren, die in de luchthaven arriveren, ondervraagd worden. "Maar foltering is uit den boze", benadrukt hij.