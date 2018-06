Francken: "België neemt maximum vijftien migranten van reddingsschip Lifeline op" TTR TT JM bvb

27 juni 2018

09u32

Bron: ANP, Belga 79 Ons land zal maximum vijftien migranten opnemen van h et reddingsschip Lifeline van de Duitse ngo Mission Lifeline . Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op twitter. Hij zegt ook dat het om een eenmalige operatie gaat. Dat reddingsschip mag met zowat 230 op de Middellandse Zee geredde migranten een Maltese haven binnenlopen. Dat heeft de Maltese premier Joseph Muscat vandaag op een persconferentie bekendgemaakt.

Volgens de bewindsman zal het schip naar verwachting in de vooravond in Malta aanmeren. De Italiaanse regering meldde gisteren al dat het schip mocht aanmeren in Malta. Een woordvoerder van de Maltese regering beklemtoonde toen dat er nog niets definitief besloten is, meldde The Times of Malta.

Muscat zei dat naast zijn land ook België, Spanje, Italië, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland en Portugal ermee hebben ingestemd enkele migranten te willen onthalen. Malta is intussen ook een juridische procedure gestart tegen het ngo-schip, om na te gaan of er een link bestaat met mensensmokkelaars.

Vor 1 Tag kamen die Eilmeldungen, dass wir auf Malta einlaufen dürfen, aber wir haben noch immer keine Genehmigung.

Wir fragen nun, ob wir uns wenigstens vor den hohen Wellen & dem starken Wind vor der maltesischen Küste schützen dürfen. Sehr viele sind seekrank. #lifeline #malta pic.twitter.com/yzHI5xhdqz MISSION LIFELINE(@ SEENOTRETTUNG) link

Eenmalige operatie

Staatssecretaris Francken bevestigt nu dat ons land een aantal migranten zal opnemen. "We zijn een loyale partner en zullen Malta helpen". Francken zegt wel dat het om een "éénmalige ad hoc operatie" gaat. Ons land neemt maximaal vijftien mensen op uit landen met een hoge erkenningsgraad. De staatssecretaris wil blijven werken aan een structurele oplossing, klinkt het op zijn kabinet. Het gaat dan vooral om opvang in de eigen regio.

Rekenschap afleggen

In Berlijn stelde de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer voorwaarden voor het mogelijk opnemen van vluchtelingen op het schip. Zo moet het aan de ketting. De politicus van de Beierse christendemocratische CSU zou ook hebben gezegd dat de Duitse bemanning rekenschap moet afleggen.

"Wij willen verhinderen dat het een precedent wordt", zei hij. Seehofer voegde eraan toe dat er tussen Libië en het zuiden van Europa geen "shuttle" mag komen".