Française die naar België wilde reizen, opgepakt in Punta Cana met 14 kilo cocaïne JL

14 september 2018

14u24

Bron: Belga 0 Een Franse vrouw van 21 jaar die naar Brussel wilde afreizen, is op de luchthaven van Punta Cana, op de Dominicaanse Republiek, opgepakt met veertien kilogram cocaïne. Dat melden lokale media.

De drugs zaten verdeeld over twaalf pakjes in haar bagage. De vrouw werd ingerekend toen ze op het punt stond om aan boord te gaan van een vlucht naar Brussel. Ze is overgedragen aan de gerechtelijke instanties van de Dominicaanse Republiek.

Voor één gram cocaïne betaal je gemiddeld 50 tot 55 euro.