Française die in Londen in tuin begraven werd, was gewurgd

10 maart 2019

18u12

Bron: Belga 0 Een 34-jarige Française die woensdag teruggevonden werd, begraven in haar tuin in Londen, werd gewurgd. Dat meldt de Londense politie. De vrouw werd al geïdentificeerd, maar de formele identificatie door de familie is nog niet gebeurd. Dat de vrouw gewurgd is, werd vastgesteld tijdens een autopsie. Er moet nog een toxicologische analyse gebeuren.

Volgens Scotland Yard gaat het om Laureline Garcia-Bertaux. De speurders hebben een oproep gelanceerd aan "iedereen die contact heeft gehad met Laureline of die haar tussen 2 maart en 6 maart gezien heeft". Nog volgens de politie was ze bekend in de buurt, omdat ze elke dag met haar twee honden ging wandelen.

De verdwijning van de vrouw werd gesignaleerd toen ze maandag niet op haar werk was komen opdagen. Het lichaam werd woensdag ontdekt - het was "ondiep begraven" in haar tuin in Richmond, een welgestelde buitenwijk ten zuidwesten van de hoofdstad.

De vrouw werkte voor het pr-bureau Golin in Londen, was afkomstig uit Aix-en-Provence en had haar diploma gehaald aan Saint Martin, een kunst- en designschool in Londen. Volgens haar Instagram-account was ze actief als blogster, stiliste en designer, maar was ze ook actief in de digitale marketing en de cinema.

Een vriend zei aan het Britse persbureau Press association dat ze zondag een afspraak had met een "charismatische dierenarts".