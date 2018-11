Fractieleidster extreemrechtse Duitse AfD ontving significante donatie uit België IB

15 november 2018

03u01

Bron: Belga 0 De fractieleidster van de extreemrechtse partij AfD in de Duitse Bondsdag, Alice Weidel, heeft naast een gift van 130.000 euro uit Zwitserland ook 150.000 euro uit België gekregen in haar partijafdeling. Maar vanwege onduidelijkheid over de herkomst van het geld is het teruggestort, aldus de AfD.

Het geld belandde op 13 februari bij de AfD-partijafdeling van de Bodenseekreis. De afzender was 'Stichting Identiteit Europa'. Na onderzoek werd het op 9 mei teruggestort.

De lokale vertegenwoordigers van de AfD zouden de nationale partijleiding dinsdag op de hoogte hebben gebracht van de feiten. Het bestuur van de Bondsdag werd nog dezelfde dag op de hoogte gesteld, zegt de AfD. Het openbaar ministerie van de Zuid-Duitse stad Konstanz voert al een onderzoek tegen Weidel vanwege de gift uit Zwitserland.

Onzekerheid over identiteit donateur

Naar inschatting van de partij had de gift uit België aangenomen mogen worden, klinkt het in het AfD-persbericht. "Maar de AfD-partijafdeling Bodenseekreis kon noch de identiteit van de donateur met zekerheid vaststellen, noch zijn motivatie. Uiteindelijk werd daarom besloten om het geld van de 'Stichting Identiteit Europa' niet aan te nemen."

De Zwitserse gift was eveneens gericht aan Weidels partijafdeling, maar anders dan bij het Belgische geld stond er uitdrukkelijk bij vermeld 'Verkiezingsgift Alice Weidel'. Het geld werd gestort door het in Zürich gevestigde bedrijf PWS Pharmawholesale International, maar slechts “fiduciair (‘in vertrouwen’) voor een zakenrelatie". Dat deelde de raad van bestuur althans mee aan een onderzoeksteam van de Duitse media WDR, NDR en Süddeutscher Zeitung.

Illegale campagnefinanciering

Partijgiften van meer dan duizend euro per jaar per donateur uit niet-EU-landen zijn illegaal in Duitsland. Tenzij de donateur een Duitser is. Het openbaar ministerie maakte nog voor het bekendraken van de Belgische gift bekend dat er een onderzoek loopt tegen Weidel vanwege mogelijke schendingen van de wetten op campagnefinanciering.

Weidel zelf zegt in september 2017 voor het eerst op de hoogte gesteld te zijn van de "ongevraagde" donatie uit Zwitserland. Ze beweert dat ze gevraagd heeft om het bedrag terug te betalen vanwege "zorgen wat betreft de wettelijkheid". Die terugbetaling gebeurde uiteindelijk pas in april 2018. De verkiezingen in Duitsland werden op 24 september 2017 gehouden.