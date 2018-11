Fox News en andere Amerikaanse media sluiten zich massaal aan bij rechtszaak van concurrent CNN tegen Trump avh

14 november 2018

17u35

Bron: Belga 0 De zender Fox News, maar ook tal van andere media, zullen zich aansluiten bij de juridische procedure die concurrent CNN heeft aangespannen tegen het Witte Huis, opdat CNN-journalist Jim Acosta zijn persaccreditatie voor het Witte Huis zou terugkrijgen.

In een verklaring stelt Fox News dat de accreditatie voor Witte Huis-journalisten niet als een wapen mogen worden gebruikt. “Hoewel we de toenemende vijandige toon van zowel de president als de pers bij recente mediagelegenheden niet verschonen, steunen we een vrije pers, toegang en open uitwisselingen voor het Amerikaanse volk”, citeert nieuwsagentschap Bloomberg de verklaring van Fox.

Ook andere media sloten zich daarna aan bij de procedure. Het gaat onder andere om persbureau AP, Bloomberg, NBC, The New York Times, Politico, USA Today en The Washington Post.

Vorige week woensdag gaf Trump in het Witte Huis een persconferentie over de resultaten van de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. De CNN-journalist bleef toen doorvragen over de retoriek die Trump tijdens de verkiezingscampagne had gebruikt over de migrantenkaravaan. Hij wilde het ook nog hebben over het onderzoek naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016, en weigerde de microfoon terug te geven aan een medewerkster van de president. Het Witte Huis trok daarop “tot nader order” de accreditatie van de journalist in.

