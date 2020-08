Fox News-anker haalt loftrompet boven voor 17-jarige die op demonstranten schoot TTR

28 augustus 2020

22u40

Bron: CBS News 2 Tucker Carlson, een van de grote sterren van de conservatieve Amerikaanse nieuwszender Fox News, zit niet verlegen om extreme uitspraken. De presentator ligt onder vuur nadat hij de loftrompet bovenhaalde voor de 17-jarige Kyle Rittenhouse die dinsdagavond twee demonstranten doodschoot tijdens rellen in Kenosha in de Amerikaanse staat Wisconsin.

“Zijn we echt verbaasd dat het aantal plunderingen en brandstichtingen in een stroomversnelling zijn geraakt”, zei Carlson tijdens zijn show op woensdagavond. “Hoe geschokt zijn we dat een 17-jarige beslist dat hij de orde moet handhaven terwijl niemand anders dat doet?”

De 17-jarige Kyle Rittenhouse schoot tijdens de rellen in de Amerikaanse staat Wisconsin twee mensen dood. De tiener is aangeklaagd voor moord. Rittenhouse was naar Kenosha gegaan omdat hij zich, naar eigen zeggen, verplicht voelde eigendommen en levens te helpen beschermen. In Kenosha is het al dagen onrustig nadat de politie er de zwarte man Jacob Blake met zeven kogels in zijn rug neerschoot bij een politiecontrole.

Op het moment van de schietpartij komen politiewagens aangereden, maar de jongeman wordt niet onmiddellijk gearresteerd. Enkele voertuigen passeren hem, Rittenhouse lijkt hen na te wuiven. Rittenhouse wordt pas de ochtend na de schietpartij opgepakt in Antioch in de naburige staat Illinois, waar hij woont. De vraag blijft waarom de politie de schutter niet meteen heeft opgepakt.

Ontslag geëist

Op sociale media circuleren berichten van mensen die het ontslag van de Fox News-presentator eisen. “Hij rechtvaardigt moord”, schrijft Nikole Hannah-Jones op Twitter van The New York Times. Ook Fred Guttenberg, die zijn dochter verloor tijdens de schietpartij in Parkland School in 2018, reageert op de hetze. “Mijn dochter is op 18-jarige leeftijd vermoord met een AR 15. Ik ben net haar school binnengelopen. Tucker, je bent een gek die ervoor zal zorgen dat er mensen vermoord worden. Ik hoop dat de mensen je laten vallen. Dat zou moeten, voor de veiligheid van onze kinderen”, aldus Guttenberg.

Brian Tylor Cohen, een presentator van politieke podcasts, heeft intussen op sociale media een lijst gepost van bedrijven die adverteren op Fox News. “Jullie hebben net allemaal betaald voor Tucker Carlson, die een moordenaar verdedigt”, schrijft Cohen op Twitter.

Eerdere uitspraken

Carlson lag eerder al onder vuur wegens controversiële uitspraken. Vorig jaar noemde hij de Nederlandse journalist Rutger Bregman “een klootzak”. Ook deed hij erg vrouwonvriendelijke uitspraken. “Ik houd van vrouwen, maar ze zijn extreem primitief. Ze zijn simpel, niet moeilijk te begrijpen. Ik heb medelijden met onaantrekkelijke vrouwen. Het is niet hun fout, toch?”, luidde het.

De presentator liet eerder al weten dat hij zich weigerde te excuseren voor gelijk welke uitspraken.

