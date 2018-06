Fox gaat akkoord met Disney's bod van 71 miljard dollar kg

20 juni 2018

16u45

Bron: Belga 0 21st Century Fox heeft Walt Disney's bod van 71 miljard dollar, ongeveer 61 miljard euro, op grote delen van het bedrijf aanvaard. Nu moeten de aandeelhouders nog beslissen of ze van hun aandelen af willen, en ook de toezichthouders moeten de overname nog goedkeuren.

De deal gaat over de entertainment-assets van Fox: de filmstudio, enkele Amerikaanse televisiekanalen en de aandelen van Fox in onlinestreamingdienst Hulu. Nieuwskanalen zoals Fox News en Fox Sports behoren niet tot de deal en worden wellicht overgedragen naar een nieuw spinoff-bedrijf 'New Fox'.

Fox zegt toe op het voorstel nadat Disney hun vorige bod verhoogde met ruim 20 miljard dollar. Het nieuwe bod van Disney biedt aandeelhouders van 21st Century Fox ook de mogelijkheid om een deel van de overnamesom in contanten te krijgen. Het entertainmentconcern achter Mickey Mouse verwacht een kleine 36 miljard aan contanten kwijt te zijn en 343 miljoen eigen aandelen. Daarmee zouden de aandeelhouders van Fox gezamenlijk zo'n 19 procent van Disney in handen krijgen.

Door de keuze voor het hogere bod van Disney vist Comcast achter het net. De Amerikaanse kabelgigant had een bod gedaan van 65 miljard dollar.