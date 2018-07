Fox en Disney zetten licht op groen voor megafusie van 71,3 miljard dollar AV

27 juli 2018

17u21

Bron: BELGA 0 De aandeelhouders van 21st Centruy Fox en Walt Disney hebben de verkoop van de entertainmentactiviteiten van Fox goedgekeurd. Maar liefst 71,3 miljard dollar is de overdracht waard. Daarmee is een van de grootste mediafusies ooit bijna rond.

De aandeelhouders gaven hun zegen voor de transactie van 71,3 miljard dollar tijdens afzonderlijke stemmingen in New York. Toen de deal in december werd aangekondigd, liet Disney verstaan dat het 12 tot 18 maanden zou duren om de deal te finaliseren. Na afronding zal Fox zich enkel nog toeleggen op tv-uitzendingen, sport en het nieuwskanaal Fox News.