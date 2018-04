Foute vriendjes, tienermoeder én afgestudeerd psycholoog: het wonderlijke leven van Jolene Gidi Heesakkers

16 april 2018

14u23

Bron: De Volkskrant 1 Ze is barvrouw in een stripclub, hardcore Ajacied, moeder sinds haar zestiende en afgestudeerd in de psychologie. Het leven van de Amsterdamse Jolene Niedick (36) lijkt wel een film. En dat is het nu ook.

Jolene Niedick (36) had vrij genomen, de nacht voor de film over haar leven in première zou gaan in de Amsterdamse bioscoop Tuschinski. Het idee was om een beetje bij te slapen en zaterdagochtend uitgerust voor de dag te komen. "Uiteindelijk ging ik om 7 uur 's ochtends naar bed terwijl ik om 9 uur daar moest zijn." Net op tijd zat ze in de zaal, een vriendin regelde een baco, iemand anders haalde een McMuffin - eerst eten, dan drinken. Tussen Jolenes maten van de F-side van Ajax zag haar nieuwe vriend de documentaire voor het eerst. "Achteraf dacht ik wel: misschien had hij 'm eerst even alleen moeten bekijken. Het is zo veel."

