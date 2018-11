Fournirets medebeschuldigde en ex-vrouw Monique Olivier legt warrige getuigenis af jv

15 november 2018

16u39

Bron: afp, belga 0 Op de derde dag van het assisenproces in Yvelines tegen de Franse seriemoordenaar Michel Fourniret, die ervan wordt beschuldigd een vrouw te hebben vermoord om de schat van een bende te bemachtigen, is zijn ex-vrouw en medebeschuldigde Monique Olivier aan het woord gekomen. Ze diste een warrig verhaal op en beschuldigde Fourniret meermaals alvorens zich in stilzwijgen te hullen.

Fourniret wordt ervan beschuldigd in 1988 de vrouw van een voormalige medegevangene te hebben doen verdwijnen, om goud te kunnen bemachtigen van een beruchte overvallersbende uit de jaren tachtig. Haar lichaam werd nooit teruggevonden. Het gaat om Farida Hammiche, 30 jaar op het moment van haar verdwijning, de vrouw van overvaller Jean-Pierre Hellegouarch, die zich burgerlijke partij heeft gesteld op het proces.

Olivier, de derde vrouw van Fourniret, mocht op vraag van de voorzitter van de rechtbank haar relaas van de feiten geven. Met onzekere stem vertelde ze dat het slachtoffer "zonder twijfel gewurgd is door Fourniret".

Olivier gaf toe dat ze in de auto gezeten heeft met Farida, "maar hij besliste, niet ik. Ik heb hem niet tot moord gedreven. Het is mij overkomen zoals het ook iemand anders had kunnen overkomen."

Wat Didier Seban, de advocaat van de weduwnaar van het slachtoffer, de laconieke opmerking ontlokte: "Met zijn eerste twee vrouwen heeft hij niet gemoord nochtans". De advocaat noemde alle gekende slachtoffers van Fourniret op en voegde eraan toe: "U had hem kunnen stoppen (...) Wat denkt u er nu van?"

De blik naar beneden gericht, antwoordde Olivier warrig: "Het is ondenkbaar. .. Ik heb geen enkel... Het is onmogelijk."

Fourniret, in mei 2008 werd Fourniret al veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op zeven vrouwen, komt in de late namiddag aan de beurt.