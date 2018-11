Fourniret krijgt voor tweede keer levenslang voor moord kv

16 november 2018

20u33

Bron: Belga 1 Seriemoordenaar Michel Fourniret is voor het hof van assisen van Yvelines veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij stond samen met zijn ex-vrouw Monique Olivier terecht voor de moord in 1998 op de vrouw van een vroegere medegevangene. Olivier kreeg voor haar medeplichtigheid een celstraf van 20 jaar.

Volgens de aanklacht vermoordden het 76-jarige “Monster van de Ardennen” en Olivier samen Farida Hammiche om de hand te kunnen leggen op een verborgen schat van een bende.

Volgens de voorzitter van het hof krijgt Fourniret een hoge straf omdat de zeventiger een “perverse paranoïcus” en een “sadistisch roofdier” is. Olivier - tegen wie het openbaar ministerie ook levenslang had geëist - kreeg een lichtere straf omdat ze op het moment van de feiten nog geen strafblad had en omdat ze door Fourniret onder de knoet werd gehouden. Daarnaast legde ze ook belangrijke bekentenissen af.



Beide beschuldigden bleven onbewogen bij het verdict. Ze hebben nu tien dagen om beroep aan te tekenen tegen hun veroordeling. De advocaat van Fourniret heeft alvast te kennen gegeven dat hij niet van plan is om de uitspraak aan te vechten.

Fourniret en Olivier kregen in mei 2008 al levenslang voor de moord op zeven vrouwen en meisjes in Frankrijk en België, onder wie de Belgische Elisabeth Brichet.