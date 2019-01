Fotorolletje werd in 1944 uit Auschwitz gesmokkeld: deze beelden over de Holocaust snijden rechtstreeks in de ziel

Arno Haijtema

25 januari 2019

Bron: de Volkskrant

Al in 1944 werd een rolletje met foto-opnamen in een tube tandpasta uit Auschwitz gesmokkeld, maar pas nu wordt duidelijk wat de historische en emotionele betekenis van deze beelden is. Ze zijn te zien in het boek en de tentoonstelling De Jodenvervolging in foto’s, Nederland 1940-1945 van René Kok en Erik Somers, waarin voor het eerst de massamoord op de Joden in de Tweede Wereldoorlog vanuit de fotografie is belicht.