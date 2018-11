FOTOREEKS. Nicosia International Airport, het vliegveld dat al 44 jaar een pijnlijk symbool is van het verdeelde Cyprus

12 november 2018

Bron: CNN 0 Een verkrot passagiersvliegtuig staat roerloos tussen de rottende hangars en het terminalgebouw. Binnenin zijn de vroegere balies nog net te herkennen. De stoeltjes waar de passagiers op hun vlucht wachtten staan er nog maar zijn besmeurd met duivenpoep. Al 44 jaar is de eens zo levendige en moderne Nicosia International Airport een pijnlijk symbool van de turbulente geschiedenis van Cyprus.

Na decennialang gebruikt te zijn voor militaire doeleinden, werd Nicosia International Airport officieel ingewijd in 1968. De luchthaven moest uitgroeien tot een belangrijk toeristisch centrum in het oostelijke deel van de Middellandse Zee. Tegen 1973 had Nicosia International Airport al bijna 800.000 passagiers over de vloer gekregen. De luchthaven had veel moderne faciliteiten, restaurants en winkels. Maar daar kwam abrupt een einde aan.

Tijdens de Turkse invasie van 1974 werd de luchthaven een van de hoofddoelen bij aanvallen door het Turkse leger. VN-troepen kwamen uiteindelijk tussenbeide in het conflict en nadat de lijnen van het staakt-het-vuren werden opgesteld, werd het vliegveld deel van de bufferzone, die het Turks-Cypriotische noorden van het Grieks-Cypriotische zuiden scheidt. In 1977 vertrok de allerlaatste commerciële vlucht vanop de luchthaven.