Fotograaf van beroemde ‘tankman’-foto op Tiananmenplein overleden Redactie

13 september 2019

08u57

Bron: de Volkskrant, BBC 0 Charlie Cole, de fotograaf die met zijn beroemde foto van de ‘tankman’ tijdens de Chinese studentenprotesten in 1989 een World Press Photo-prijs won, is deze week overleden. Dat melden internationale media.

Cole woonde op Bali en is 64 jaar geworden. Hij was één van de vier fotografen die vastlegden hoe tanks er aan te pas kwamen om de protesten tegen het Chinese regime in 1989 neer te slaan. Op het Tiananmenplein in Peking, of het Plein van de Hemelse Vrede, waagde één man met een plastic, wit tasje uitdagend voor de tanks te gaan staan.

Cole vreesde, zo vertelde hij later, dat de tank de man zou overrijden, maar dat gebeurde niet. De tank week uit. Daarmee werd de actie over de hele wereld een iconisch symbool van vreedzaam verzet. Wat er met de ‘tankman’ is gebeurd, is onbekend. Hij werd later door veiligheidstroepen weggevoerd.

Cole fotografeerde de actie voor het Amerikaanse tijdschrift Newsweek met een telelens vanaf een balkon van zijn hotel. Omdat hij vreesde dat de autoriteiten de beelden in beslag wilde nemen, nam hij het rolletje uit zijn camera, wikkelde het in plastic en verstopte het in de wc. Toen even later inderdaad Chinese agenten zijn hotelkamer binnenkwamen, vonden ze zijn camera met daarin een ander rolletje, dat vernietigd werd. Daarop kon Cole de foto’s het land uitsmokkelen.

Duizenden doden

Het is dit jaar dertig jaar geleden dat de studentenprotesten op het Tiananmenplein eindigden in bloedvergieten. Na maandenlange betogingen, tegen corruptie en voor democratie, zette de Chinese regering het leger in tegen de demonstranten. Er vielen mogelijk duizenden doden. Een officieel dodental is nooit bekendgemaakt.