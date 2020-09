Fotograaf: "Model is verdronken op weg naar fotosessie” mvdb

10 september 2020

13u41 4 De kustwacht van Sardinië heeft het lichaam van een Russisch model (32) opgevist. De fotograaf waarmee Galina Fedorova op fotosessie was, is ondervraagd. Hij zegt dat het oud-Playboymodel is verdronken.

Fotograaf Yev Taranovs (42), een Brit met Letse roots, huurde zaterdag een motorboot om met Fedorova af te zakken naar een eilandje voor de kust van het zuidoostelijke deel van Sardinië. Bedoeling was ginds een fotoreportage in te blikken. De Brit verklaarde aan de politie dat ze onderweg het idee kregen om een frisse duik te nemen.

Hij en het model sprongen vervolgens uit de rubberboot, die wegdreef richting de rotsen. Taranovs probeerde naar eigen zeggen nog naar het vaartuig te zwemmen. Hij verloor Fedorova uit het oog. De Russische zou vergeefs om hulp hebben geroepen naar opvarenden in de buurt.

Een helikopter van de kustwacht spotte later haar levenloze lichaam. De politie trof in de rubberboot verschillende flessen sterkedrank aan. De speurders namen ook een drone in beslag. De Brit verkeerde na de feiten in shock. Het is onduidelijk of hem iets ten laste wordt gelegd. Zijn verklaringen wijzen op een spijtig ongeval. Een autopsie is uitgevoerd. Of het slachtoffer onder invloed was, is niet bekendgemaakt.

Het model werkte vanuit Parijs. Op haar Instagrampagina met 100.000 volgers stromen de rouwreacties toe.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.