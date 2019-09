Fotograaf filmt binnen in huis op Bahama’s hoe woeste orkaangolven door ramen beuken Joeri Vlemings

Bron: NBC News, USA Today, Fox35 0 Een fotograaf op rust heeft binnen in een huis op de Bahama’s de verwoestende kracht van orkaan Dorian gefilmd. De beelden razen nu door de Amerikaanse media. Hallucinant.

John Slack is een gepensioneerde fotograaf die enkele jaren voor de krant Today in Florida werkte. Slack verwierf destijds bekendheid door zijn iconische foto van de lancering van Apollo 11 met de Saturnus V-draagraket op 16 juli 1969. Bestemming van Neil Armstrong, Edwin ‘Buzz’ Aldrin en Michael Collins: de maan. 50 jaar geleden. Slack was toen een jonge snaak van 20.

John en Tichka Slack hebben een tweede verblijf in Coopers Town op het eiland Great Abaco op de Bahama’s. Na de doortocht van orkaan Sandy in 2012 besloot de voormalige beroepsfotograaf om nooit nog zo’n tropische storm te doorstaan in hun huis aan zee. “Te beangstigend”, aldus Slack. Toen Dorian aangekondigd werd, reed het koppel dan ook door naar vrienden in Treasure Cay, zo’n 30 km verder op het eiland. Dat huis was gericht naar het noorden en lag niet aan de kust zelf.

De Slacks gingen er samen met nog zeven anderen - onder wie een jongetje van vier - schuilen voor orkaan Dorian. Maar ook daar bleef het water van de jachthaven stijgen, tot het finaal het huis instroomde. “Een raam werd weggeblazen en de hel barstte los”, zei Slack, die er onwaarschijnlijke beelden van maakte. “In amper enkele minuten was het huis overstroomd door golven die tegen de deur aan het beuken waren, tot op borsthoogte en hoger.” De schade was enorm.

Zeven volwassenen, een kind en drie honden probeerden te vluchten in een SUV, maar ze geraakten niet ver. Drie inzittenden trotseerden de storm om terug naar het zwaar gehavende huis te gaan. John en Tichka Slack bleven samen met een ander koppel en hun zoon in de wagen zitten. Maar de terreinwagen reed zich even verder al vast in de modder.

John Slack zat achterin aan de passagierszijde. Plots boorde een plank zich net op die plek door de autoruit, waardoor de airbags afgingen. “Een geluk, zo bleek, want het materiaal ervan is min of meer waterdicht”, getuigt Slack. Hij gebruikte de airbag als bescherming door hem tegen de kapotte raam te houden. Doordat de SUV vastzat in de modder werd hij niet weggeblazen, zoals een andere wagen honderd meter verderop.

The house where John Slack was sheltered on Treasure Cay started to crumble, so he and his friends tried to find safety elsewhere. https://t.co/4cHYoVYtLj Florida Today(@ Florida_Today) link