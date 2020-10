Fotograaf dringt in holst van de nacht verlaten gevangenis binnen. Dit is wat hij aantreft KVDS

11 oktober 2020

15u15 8 De Nederlandse fotograaf Bob Thissen is naar een stadje in de Italiaanse regio Umbrië gereisd en daar in het holst van de nacht een verlaten gevangenis uit de negentiende eeuw binnengedrongen. Samen met een Vlaamse reisgenoot verbleef hij er 24 uur.

Thissen legde in die tijd vast hoe het indrukwekkende gebouw in verval raakte, sinds het vijftien jaar geleden verlaten werd. En dat terwijl de vleermuizen rond zijn hoofd vlogen en muizen over de vloer voorbijschoten. “Het is heel griezelig om hier alleen rond te lopen”, hoor je hem zeggen in het begin van de reportage.





De volledige video kan je vinden op het YouTubekanaal van Thissen.

