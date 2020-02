Foto worstelende muizen in Londense metro wint Wildlife Photographer of the Year 2019 Michelle Desmet

12 februari 2020

12u09

Bron: Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice 0 Het Natural History Museum in Londen organiseert jaarlijks een fotowedstrijd voor zowel amateur- als professionele natuurfotografen, waarbij het op zoek gaat naar de meest unieke beelden uit onze natuur.

De vijfenvijftigste editie van de LUMIX People’s Choice Award, in samenwerking met het Natural History Museum in Londen, was alweer een succes. Een panel van experten selecteerde nauwkeurig uit bijna vijftigduizend ingezonden natuurfoto’s de ultieme winnaar.

Twee muizen in gevecht om etensresten

Winnaar Sam Rowley vertelt dat de knokpartij slechts een seconde duurde vooraleer een muis triomfantelijk wegrende met zijn trofee, een kruimel. “Een week lang bezocht ik het perron van de metro, liggend op de grond en wachtend op het goede shot. Toen ik het beeld vastlegde, wist ik dat mijn geduld iets had opgeleverd.” Hij hoopt hiermee de mensen bewust te maken van de uniekheid van alledaagse situaties.

Combinatie geduld, geluk en skills

Directeur van het National History Museum, Michael Dixon, acht Rowley een terechte winnaar: “Met zijn foto vangen we een glimp op van hoe dieren leven en zich aanpassen in een omgeving die gedomineerd wordt door de mens. We hopen dat het beeld mensen doet nadenken over de relatie met dieren en hier waarde aan hechten.”

“Uitstekende fotografie is een combinatie van drie factoren, namelijk geduld, geluk en skills. Hier heeft Rowley perfect op ingespeeld”, gaat Mike Owen, marketing manager van Panasonic Lumix UK verder.

Top vijf

De top vijf wordt aangevuld met Aaron Gekoski en zijn emotioneel beeld van een orang-oetang die zich klaarmaakt voor een show. De shows met de dieren werden tijdelijk gestopt in 2004 als gevolg van internationale druk, maar vandaag zijn ze jammer genoeg terug waarbij orang-oetangs het middelpunt zijn ervan.

Een moeder jaguar en haar jong die een anaconda gevangennemen van Michel Zoghzhogi. Martin Buzora die een hartverwarmend tafereel vastlegt van een ranger uit Kenia en een neushoornjong. Francis De Andres sluit de lijst af met een groep witte rendieren.

Ontdek de werken tijdens de Wildlife Photographer of the Year exhibition in het Natural History Museum tot 31 mei 2020.