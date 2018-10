Foto waarop 5 vrouwen vol afschuw richting Kavanaugh lijken te kijken tijdens hoorzitting gaat viraal, maar waarheid achter beeld is heel anders KVDS

Bron: Twitter, Forbes 5 Er blijkt een compleet ander verhaal te zitten achter een foto die tijdens de hoorzitting over het vermeende seksuele misbruik door Brett Kavanaugh als een gek gedeeld werd op sociale media. Een Twitteraar suggereerde dat de reactie van de 5 vrouwen hun misprijzen voor de kandidaat voor het Hooggerechtshof weergaf, maar daar blijkt niets van aan te zijn.

Het beeld werd in vier dagen tijd al meer dan een half miljoen keer geliket en bijna een kwart miljoen keer gedeeld. “Kijk naar elke vrouw op deze foto”, schreef Twitteraar Gustavo Louis erbij. Er kwam een lawine aan reacties, waarin gesteld werd dat de afschuw van de 5 vrouwen die van elke vrouw in Amerika perfect weergaf. Onder meer schrijfster Ana Marie Cox schreef bij haar retweet: “Het lijkt wel op het laatste avondmaal, maar dan voor het feminisme.”

Aangerand

De foto werd genomen tijdens het getuigenis van Kavanaugh voor een speciale commissie van de Amerikaanse senaat die moest oordelen over zijn kandidatuur voor het Hooggerechtshof. Even voordien had Christine Blasey Ford getuigd, een vrouw die hem ervan beschuldigt dat hij haar aangerand zou hebben in de jaren 80, toen ze allebei nog op de middelbare school zaten.





Kavanaugh vocht als een duivel in een wijwatervat om de commissie te overtuigen van zijn onschuld, het ene moment in tranen en het volgende razend kwaad. Achter de man zaten 5 vrouwen en op een foto is te zien hoe ze vol afschuw naar Kavanaugh lijken te kijken. (lees hieronder verder)

every woman in this pic tho pic.twitter.com/6Y2SvY4YlU Gustavo Luis(@ verygooster) link

De waarheid achter de foto is dat de afschuw niet bedoeld was richting Kavanaugh, maar wel in de richting van de Democratische senatoren die hem het vuur aan de schenen legden. De vijf vrouwen waren namelijk enkele van de grootste vrouwelijke supporters van de rechter.

Medeleven

Op de beelden van de hoorzitting is te zien hoe ze voor en na het moment waarop de foto genomen werd, naar Kavanaugh kijken met sympathie en medeleven terwijl hij zich verdedigt. De vrouwen zijn de moeder van de rechter, zijn vrouw, zijn voormalige griffier op de rechtbank en twee van zijn dichtste vriendinnen. De Democraten hadden op het betrokken moment net gevraagd naar zijn drinkgewoonten als tiener en of hij Ford wel degelijk op een bed had gedwongen en geprobeerd had om haar aan te randen. Iets wat hem niet gelukt zou zijn omdat Ford kon ontsnappen. De vrouwen achter hem waren duidelijk ontdaan door de ondervraging en weenden zelfs met hem mee.

De commissie besloot uiteindelijk om de kandidatuur goed te keuren en door te sturen naar de voltallige senaat. Een van de Republikeinse senatoren – Jeff Flake uit Arizona – knoopte er wel de voorwaarde aan dat het FBI eerst nog een week krijgt om de zaak te onderzoeken.

