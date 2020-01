Foto van vuilnisman die uiltje knapt tijdens shift circuleert op Twitter, werkgever ontslaat hem KVE

14 januari 2020

17u40

Bron: Le Parisien, BFM-TV, 20Minutes 0 Een foto op Twitter deed Adam Cissé de das om. De 37-jarige man werd gefotografeerd toen hij met zijn werkplunje aan lag te slapen op een dorpel in Parijs. Zijn werkgever stuurde hem daarop de laan uit, maar Cissé vecht zijn ontslag aan.

Adam Cissé was in september 2018 voor de firma Derichebourg aan de slag als vuilnisman in de Franse hoofdstad toen hij een pauze hield tijdens zijn ophaalronde. Hij had naar eigen zeggen pijnlijke voeten ten gevolge van een eerdere fractuur en trok daarom zijn schoenen uit.

Een buurtbewoonster maakte vervolgens een foto van een duidelijk slapende Cissé op een dorpel. Het beeld belandde op Twitter met de tekst: “Voilà, het belastinggeld van de Parijzenaars wordt gebruikt om slapende vuilnismannen te betalen, men begrijpt nu waarom Parijs zo smerig is.”

Ce soir à 17H40 rue Jean Lantier 75001 Paris... voilà à quoi servent les impôts locaux des Parisiens à payer les agents de propreté à roupiller, on comprend pourquoi Paris est si dégueulasse @maopeninou @JF_Legaret @GG_RMC @JJBourdin_RMC @BFMTV #propreté #paris #mairiedeparis pic.twitter.com/3uTLfTC6qT c_comme_cath(@ Deschateaux3) link

Het beeld kwam ook onder ogen van zijn werkgever die zich genoodzaakt voelde om te reageren op Twitter. “Derichebourg Environnement onderschrijft dit soort gedrag van zijn werknemers niet. De persoon op deze foto is het voorwerp van een tuchtprocedure”, klonk het.

Cissé moest zich daarop melden op het hoofdkantoor. Een maand later, in oktober 2018, werd hij ontslagen wegens “ernstig wangedrag”. De man vecht zijn ontslag nu aan voor de arbeidsrechtbank.

“De sanctie van de werkgever staat helemaal niet in verhouding tot wat mijn cliënt zou hebben (verkeerd) gedaan”, aldus de advocaat van Cissé. “Bovendien deed hij gewoon een dutje tijdens zijn pauze.”

“Daarnaast rijst de vraag of de werkgever zich kan beroepen op een foto om een medewerker te ontslaan terwijl die zonder zijn medeweten is genomen.”

Een uitspraak in de zaak wordt deze week verwacht.