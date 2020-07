Foto van nota’s Joe Biden onthult wat hij over mogelijke running mate Kamala Harris denkt KVDS

29 juli 2020

10u44

Bron: The Hill, Axios 0 Democratisch presidentskandidaat Joe Biden maakt volgende week bekend wie zijn running mate wordt voor de verkiezingen dit najaar in de Verenigde Staten. Topfavoriet is een van zijn voormalige uitdagers, senator Kamala Harris uit Californië. Een aandachtig fotograaf kon dinsdag de notities van Biden fotograferen en daarin lijkt te staan hoe hij echt over haar denkt.

De foto werd genomen tijdens een campagne-evenement in Delaware, de thuisstaat van Biden. De Democratische presidentskandidaat hield er een notitieblok vast met een aantal topics, waarvan het bovenste de naam Kamala Harris droeg. Zij wordt beschouwd als de topfavoriet om zijn running mate te worden.

“Niet rancuneus”

“Niet rancuneus”, staat er te lezen onder haar naam, wat mogelijks een verwijzing is naar een uithaal van Harris aan het adres van Biden op een Democratisch debat vorig jaar. Harris verweet Biden toen dat hij zich verzet had tegen ‘busing’, een methode die de Amerikaanse overheid in de jaren zeventig gebruikte om de rassenscheiding in scholen tegen te gaan. Harris – een Afro-Amerikaanse – was toen een klein meisje en kwam zo in een rijke, ‘witte’ school terecht.

De aanval deed de populariteit van Harris in de polls naar ongekende hoogten gaan. Hij zou Biden en zijn vrouw Jill evenwel erg gekwetst hebben, volgens de Amerikaanse nieuwssite The Hill. Harris en de Bidens konden het nochtans altijd goed met elkaar vinden, omdat Harris een goede vriendin was van hun in 2015 aan kanker overleden zoon Beau Biden. De relatie tussen Harris en de Bidens zou sinds de uitval echter weer verbeterd zijn en Biden dicht Harris doorgaans veel lof toe op campagnebijeenkomsten.

“Getalenteerd”

Verder is in de notities van Biden ook te lezen dat Harris “campagne gevoerd” heeft “met mij en Jill”, dat ze “getalenteerd” is, dat ze “een enorme hulp” was tijdens de campagne en dat hij “veel respect” heeft “voor haar”.

Biden zei vorige week dat hij de naam van zijn running mate bekend zal maken in de eerste week van augustus. Eerder liet hij al verstaan dat het een vrouw zal worden. Harris wordt gezien als de topfavoriet, naast andere kandidaten zoals senatoren Elisabeth Warren en Tammy Duckworth, voormalig nationaal veiligheidsadviseur Susan Rice en voormalig kandidaat voor het gouverneurschap van Georgia Stacey Abrams.

