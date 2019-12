Foto van koala’s die na hun redding bekomen in woning, laat niemand onberoerd KVE

23 december 2019

14u46

Bron: News.com.au 0 Terwijl het vuur meedogenloos blijft razen en gemeenschappen treuren om het verlies van hun huizen en verwanten, heeft een hartverwarmende daad van enkele brandweermannen de Australiërs weer een sprankeltje hoop gegeven. Ze redden zes koala’s van een gewisse dood. De foto van het geredde gezelschap met hoge aaibaarheidsfactor is viraal gegaan en raakt Australiërs in het diepst van hun hart.

Australische brandweerlieden werken niet alleen dag en nacht om de bosbranden onder controle te krijgen, ze openen ook hun hart voor de talrijke dieren die in moeilijkheden zijn gekomen. Zo ook in Cudlee Creek in deelstaat Zuid-Australië.

Daar probeerden ze met man en macht enkele huizen te behoeden voor de vlammen. Maar tijdens een korte pauze wisten ze ook nog eens zes koala’s te redden. Janelle Michalowski plaatste een allerschattigste foto op Facebook waarop te zien is hoe de buideldieren na hun redding bekomen in een woning.

“Geweldig werk van brandweerman Adam en zijn collega’s die deze dieren in de buurt van Cudlee Creek in veiligheid hebben gebracht”, schreef ze op 20 december. “Adam en zijn collega’s hebben onze dag goed gemaakt.” Haar bericht werd meer dan 30.000 keer gedeeld. De brandweermannen zijn de helden van de natie.

De organisatie ‘Koala Rescue’ is sindsdien in actie gekomen om zich over de koala’s te ontfermen.

Bij de zware bosbranden in de Australische deelstaat New South Wales zouden sinds oktober al meer dan 2.000 koala’s omgekomen zijn. Dat hebben experts vandaag gezegd tijdens een hoorzitting van het deelstaatparlement in Canberra. En ook elders verkeren de dieren in groot gevaar zoals in Zuid-Australië. Ze vrezen dat door de aanhoudende branden nog veel meer dieren zullen sterven. Volgens de directeur van een koalaziekenhuis gaat het om de meest verwoestende branden ooit voor de koala’s.

