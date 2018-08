Foto van haar gebogen vingernagel op Facebook redt Britse vrouw het leven Karen Van Eyken

21 augustus 2018

12u55

Een schijnbaar onschuldig beeld van een vreemd gebogen vingernagel op Facebook heeft een hele reeks gebeurtenissen in gang gezet en het leven van een Britse vrouw gered.

Eind juli postte Jean Williams Taylor uit Wigan een foto van haar vingernagel op sociale media. De vrouw vroeg aan vrienden en kennissen of ze al zoiets hadden gezien. Jean kreeg de raad om zo snel mogelijk naar een arts te gaan.

De 53-jarige vrouw vond dat advies wat overdreven, maar ging uiteindelijk toch. Er werden vervolgens meerdere onderzoeken uitgevoerd zoals bloedtests, een CT-scan, röntgenopnamen van het hart en de longen en ook een biopsie van de longen.

Twee weken later kreeg Jean de schokkende diagnose: longkanker in een beginnende fase. Dankzij het feit dat er zo snel is gehandeld, maakt de vrouw een goede kans op volledig herstel.

Jean wil nu met haar verhaal het bewustzijn verhogen en mensen alert maken.

De vrouw had last van een zogenoemde 'trommelstokvinger' of horlogeglasnagel - ook wel nail clubbing genoemd - waarbij de vingertop verbreed is en de nagel glanzend en bol is. Het ontstaat door een te laag zuurstofgehalte in het bloed, meestal veroorzaakt door long- of hartaandoeningen.

Het precieze mechanisme achter trommelstokvingers is nog onbekend, maar het heeft te maken met de zuurstoftoevoer naar je vingers. Bij aandoeningen van het hart, longen of maag-darmstelsel kan de hoeveelheid zuurstof in het bloed afnemen. Hierdoor ontstaat er vaatverwijding, wat een toename aan weefsel onder de nagels geeft. Verdikking van het weefsel onder de nagels leidt uiteindelijk tot trommelstokvingers.

Het bericht van Jean werd al meer dan 234.000 keer gedeeld.