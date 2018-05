Foto van Chinees-Amerikaanse onderhandelingen verhit gemoederen: "Amerika nu is even gesloten als het China van honderd jaar geleden” IB

22 mei 2018

01u26

Bron: New York Times, Twitter 2 Op Weibo, een grote sociale mediasite in China, circuleert een foto van de onderhandelingen tussen China en de Verenigde Staten deze week, waarbij opvalt hoe jong de Chinese delegatie is in vergelijking met de zeer grijze Amerikaanse delegatie.

De foto wordt vervolgens vergeleken met een foto van Amerikaans-Chinese onderhandelingen in 1901 die uiteindelijk een overeenkomst opleverden om de Boxer-opstand te beëindigen, een gewelddadige opstand tegen buitenlandse invloed in China. Daarop zijn de afgebeelde Chinezen juist oude mannen en valt op dat de Amerikaanse diplomaten erg jong zijn.

trending on Weibo...people compare the trade negotiation with the signing of Boxer Protocol in 1901 pic.twitter.com/oqhmJQvv4t Krystal Hu(@ readkrystalhu) link

Verleidelijk symbolisme

“De laatste honderd jaar zijn de Amerikaanse diplomaten van jong naar oud gegaan en hebben de Chinese de omgekeerde beweging gemaakt”, becommentarieert een Weibo-gebruiker. “Dit heeft alles te maken met de huidige staat van de twee landen. Amerika nu is even gesloten als het China van honderd jaar geleden.”

Het symbolisme is voor de Chinezen erg verleidelijk, aangezien het in 1901 gesloten akkoord, het Boxer Protocol, in China wordt gezien als een nationale vernedering, vooral door de communistische partij, die zichzelf graag presenteert als “redder”, die voorkomen heeft dat het land de afgelopen eeuw moest dansen naar de pijpen van machtigere staten. Niet lang na het sluiten van de deal ging de Qing dynastie, de laatste die het land gekend heeft, ten onder.

De groeiende macht van China heeft recent grote spanningen met de VS veroorzaakt, die resulteerden in door de VS opgelegde in importheffingen op aluminium en staal. Gisteren raakte echter bekend dat de Amerikanen de handelsoorlog tijdelijk ‘on hold’ zetten.

Honored to meet with Vice Premier Liu He and Chinese delegation with my colleagues. I made clear my anger at Chinese cheating that hurts US businesses & workers. We had a productive discussion and plan to work toward a long-term solution. Een foto die is geplaatst door null (@billpascrell) op 16 mei 2018 om 21:53 CEST

Meer over China