Foto’s van strandfeestje geven familie van Théo Hayez hoop: weten deze toeristen meer? tvc

17 november 2019

16u52

Bron: The Australian 16 De familie van de verdwenen Théo Hayez (18) hoopt opnieuw een stapje verder te zetten in het onderzoek. Op sociale media zijn namelijk nieuwe foto’s opgedoken die aantonen dat andere rugzaktoeristen op de avond van de verdwijning een feestje hielden vlak bij de plaats waar de Belgische backpacker verdween. “Dit is exact waar we op hoopten”, zegt Michael Dorkhom, een neef van Hayez.

De 18-jarige Théo Hayez was op vakantie in Australië, toen hij eind mei niet meer terugkeerde naar zijn hostel in Byron Bay in deelstaat New South Wales. Er werd meteen een grootschalige zoektocht opgezet. Ook honderden lokale bewoners zochten mee naar de verdwenen tiener, zelfs nadat de politie in juli de speurtocht officieel stopzette.

Sinds een Australische journalist een podcast heeft gemaakt over de verdwijning van Théo Hayez, zoeken nog meer mensen mee naar aanwijzingen op het internet. Zo doken er onlangs beelden op op sociale media die aantonen dat enkele rugzaktoeristen op de avond waarop Hayez verdween een feestje bouwden op Tallow Beach.

Op de foto’s staan feestende mensen meters van de plek waar het gsm-signaal van Hayez het laatst werd opgevangen door een telefoonmast. De familie van Hayez hoopt dat deze toeristen meer informatie kunnen geven om zo de zoektocht vooruit te helpen. “Dit is exact waar we op hoopten”, zegt Michael Dorkhom, een neef van Hayez.

