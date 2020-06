Foto's opgedoken van in Nederland gestolen schilderij van Vincent van Gogh: “Beelden circuleren in maffiakringen” ADN

18 juni 2020

16u08

Bron: ANP, AD.nl 0 Het kunstwerk van Vincent van Gogh dat op 30 maart werd geroofd uit het Nederlandse museum Singer Laren, heeft een ‘teken van leven’ gegeven. Er zijn foto’s opgedoken van het schilderij, de Nederlandse krant De Telegraaf kreeg die toegespeeld. Kunstdetective Arthur Brand, die vaker betrokken was bij het oplossen van kunstroven, laat op Twitter weten dat de foto’s momenteel circuleren in maffiakringen. Hij ziet in de foto’s een bevestiging van wat hij al lang vermoedde over de kunstroof.

Het gaat om foto's van de voor- en achterzijde van het schilderij 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’, meldt De Telegraaf. Uit de beelden blijkt dat het kunstwerk in elk geval is gefotografeerd na de roof, omdat er een voorpagina van The New York Times van 30 mei op staat. Bij het inzoomen is te zien dat het de zogenaamde ‘international edition’ van de Amerikaanse krant betreft, die gedrukt wordt in Europa. Experts gaan ervan uit dat het om foto's gaat van het authentieke schilderij en niet van een vervalsing.

Onder de arm

Het gestolen schilderij van 57 centimeter breed en 25 centimeter hoog is eigendom van het Groninger Museum en was aan Singer Laren uitgeleend.



Op bewakingsbeelden van de kunstroof is te zien hoe een persoon in de vroege ochtend van 30 maart met geweld inbrak in het museum in Laren. Omdat de toegangsdeur van een museum natuurlijk goed op slot zit, gebruikte de dief onder meer een meegebrachte hamer om het kogelwerende glas van twee tussendeuren te breken. Later rende hij met het Van Gogh-schilderij onder zijn arm weer naar buiten. Het gestolen doek is nog altijd niet terecht.

Breaking: Proof of life of the #VanGogh recently stolen in Laren. Remarkable picture circulating in maffia-circles. My theory that this was a copycat of the 2002 Van Gogh-robbery by Octave Durham seems even more likely now: his book is next to the painting... pic.twitter.com/30Oq2oE6I5 Arthur Brand(@ brand_arthur) link

Copycat?

De Nederlandse kunstdetective Arthur Brand vermoedde al snel dat de daders zich hebben laten inspireren door de verhalen van criminelen Cees Houtman en Cor van Hout.

Zo kwam de Nederlandse drugscrimineel Cees Houtman in 1994 op de proppen met twee Van Goghs van ‘een spijtoptant uit zijn kennissenkring’, als voorwaarde dat het Nederlandse gerecht niet in hoger beroep zou gaan tegen zijn straf. “In 2002 deed Octave Durham dat dunnetjes over”, legde Brand eerder uit. “Die roofde twee Van Goghs en zou die verkopen aan Cor van Hout. De overdracht zou gebeuren een dag nadat Van Hout werd geliquideerd. Durham verkocht ze daarna aan de Italiaanse maffia, die ze een jaar of vijftien later inderdaad gebruikten voor een deal met justitie daar.”

Mijn theorie dat het hier om een copycat gaat van de diefstal in 2002 door Octave Durham, lijkt nu nog waarschijnlijker. Zijn boek ligt naast het schilderij...

“Mijn theorie dat het hier om een copycat gaat van de diefstal in 2002 door Octave Durham, lijkt nu nog waarschijnlijker”, aldus de kunstdetective donderdag op Twitter. “Zijn boek ligt naast het schilderij...”

Voorzichtig

Museum Singer Laren noemt het fantastisch dat er recente foto’s zijn opgedoken van het schilderij. “We vinden het geweldig dat er teken van leven is”, zo reageert een museumwoordvoerster. “We hopen nu heel erg dat het werk zo snel mogelijk terugkomt bij het Groninger Museum.”

De politie Midden-Nederland, die onderzoek doet naar de kunstroof, reageert voorzichtig op de ontdekking. “We hebben de foto’s gezien en we nemen ze uiteraard mee in het onderzoek”, zegt een politiewoordvoerder.

Bekijk ook: Beelden Van Gogh-roof vrijgegeven in ‘Opsporing Verzocht’