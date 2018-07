FOTO'S. Jullie supporteren vanavond massaal in het hol van de leeuw

10 juli 2018

Heel wat Belgen vertoeven momenteel in Frankrijk, op campings, in vakantiehuisjes, hotels... Zij zullen vanavond supporteren in het hol van de leeuw, zij aan zij met de tegenstander. Deze supporters stuurden ter voorbereiding al enkele foto's door en laat één ding duidelijk zijn: ze zijn er klaar voor!