Foto overvolle schoolgang in VS gaat viraal: zes leerlingen en drie personeelsleden blijken besmet

10 augustus 2020

10u32

Bron: CNN - Washington Post 0 GEORGIA Leerlingen zonder mondmasker die de social distancing in de wind slaan terwijl ze door de gang naar hun klaslokaal slenteren. Een foto van dit tafereel ging vorige week viraal in de Verenigde Staten. Zes leerlingen en drie personeelsleden van de school in Georgia blijken inmiddels positief getest te hebben op Covid-19. Minstens tot woensdag wordt overgeschakeld op thuisonderwijs via de computer.

De directie van de North Paulding High School gaat alle gangen en klaslokalen desinfecteren. Alle besmette personen waren vorige week in de school aanwezig. Wie bij hen in de buurt is geweest moet veertien dagen in thuisquarantaine. Wie symptomen voelt, moet zich onmiddellijk laten testen. Of het thuisonderwijs na woensdag opnieuw plaatsmaakt voor fysieke lessen, is lang niet zeker.

De school die sinds kort heropend is, ligt in de plaats Dallas op ruim 60 kilometer van grootstad Atlanta. De leerlinge die de foto op sociale media zette is Hannah Watters (15). Zij kreeg een schorsing omdat ze het tuchtreglement zou hebben geschonden. “Wat ik deed, was noodzakeljk. De buitenwereld moest dit weten”, verklaarde ze tegenover CNN. De directie reageeerde “dat de foto uit de context is getrokken.” Na felle kritiek is de schorsing van Hannah opgeheven. Ook een andere leerling die eveneens foto’s deelde, krijgt geen sanctie meer.

Het gebruik van mondmaskers in de school is niet verplicht. De school overtreedt hiermee de gezondheidsregels van de staat Georgia niet. Leerlingen hebben zo’n vijf minuten de tijd om zich van het ene klaslokaal naar het andere te verplaatsen. Overvolle gangen lijken in het huidige systeem onvermijdelijk.

In Georgia, een staat met 10 miljoen inwoners, zijn 200.000 mensen besmet met het coronavirus. Iets meer dan 4.100 mensen zijn overleden aan de ziekte Covid-19.

This is what it looks like even with split dismissal. pic.twitter.com/erCA2lhOUb hannah(@ ihateiceman) link



