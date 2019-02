Foto opgedoken van tweede zwart geschminkte politicus in Virginia kv

06 februari 2019

20u37

Bron: ANP, CNBC 0 Na gouverneur Ralph Northam is nu ook de minister van Justitie van de Amerikaanse staat Virginia in opspraak geraakt omdat hij in het verleden met een zwartgemaakt gezicht een gekleurde medeburger heeft uitgebeeld. Mark Herring maakte openbaar dat hij als negentienjarige “blackface” op een foto uit 1990 staat.

Herring verklaarde dat hij zich samen met twee vrienden als rapper had verkleed. “Het klinkt zelfs belachelijk als ik het nu schrijf. Maar door onze onwetendheid en oppervlakkige houding - en omdat we geen respect voor de ervaringen en perspectieven van anderen hadden - verkleedden we ons en droegen we pruiken en make-up”, deelde de minister mee. “Dit was een eenmalig voorval en ik neem de volledige verantwoordelijkheid op voor mijn gedrag.”

Zich schminken als zwarte - blackfacing genoemd - wordt in de VS als racistisch gezien. De (Democratische) minister verontschuldigde zich vandaag en zei niet uit te sluiten dat hij het veld ruimt en ontslag neemt. “Eerlijke gesprekken en discussies zullen duidelijk maken of ik kan aanblijven als minister van Justitie”, zei Herring.



Enkele dagen geleden maande hij Mark Northam, de Democratische gouverneur van Virginia, nog aan om op te stappen nadat van hem een foto in blackface was opgedoken. Northam verklaarde afgelopen weekend dat hij niet van plan is af te treden. “Ik ben het zeker niet”, zei hij zaterdag. Eerder had hij nog zijn excuses aangeboden voor het plaatje waarop een man in blackface naast iemand in een Ku Klux Klan-outfit. De foto stond naast zijn naam in zijn jaarboek uit 1984 toen hij geneeskunde studeerde.

