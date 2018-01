Fossielen van grote uitgestorven vleermuis gevonden in Nieuw-Zeeland PG

De site waar wetenschappers de fossielen van de grote, gravende vleermuis vonden. Wetenschappers hebben de fossielen van een zogenaamde 'gravende vleermuis' gevonden in Nieuw-Zeeland. Die vleermuis moet drie keer zo groot zijn geweest als de huidige vleermuizen in het land.

De fossielen die wetenschappers vonden op het zuidelijke eiland van Nieuw-Zeeland, zouden hebben toebehoord aan een 'gravende vleermuis'. Dat meldt BBC en blijkt uit een artikel dat woensdag werd gepubliceerd in het magazine Nature. Deze vleermuis ontleent zijn naam aan het feit dat hij dertig procent van zijn tijd doorbrengt op de grond. Hij kruipt over de grond en zoekt daar naar eten.

Niet alleen gaat het om een vleermuissoort die al lang uitgestorven is op Nieuw-Zeeland, ook is het gevonden exemplaar zo'n drie keer groter dan de vleermuizen die Nieuw-Zeeland vandaag kent.

Opmerkelijk aan de vondst, is dat wetenschappers aan zijn gebit kunnen afleiden dat hij een heel ander dieet had dan zijn huidige soortgenoten. Zo moet hij een veel grotere hoeveelheid planten hebben kunnen eten, maar ook kleine dieren zouden tot zijn dieet hebben behoord. Deze vleermuis lijkt dan ook veel meer op zijn soortgenoten in Zuid-Amerika, die een soortgelijk dieet hebben, dan op de vleermuizen die nu in Oceanië leven.

Het is de eerste keer in meer dan 150 jaar dat er een nieuwe soort vleermuizen kan worden toegevoegd aan de gekende fauna in Nieuw-Zeeland. Het toont volgens de wetenschappers dan ook aan hoe de morfologische diversiteit onder vleermuizen sterk afnam in Nieuw-Zeeland.

De grote, gravende vleermuis kreeg overigens de naam Vulcanops jennyworthyae mee, naar de wetenschapster Jenny Worthy, die de overblijfselen vond.