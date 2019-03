Forum voor Democratie zou ook winnaar voor Tweede Kamer zijn jv

24 maart 2019

10u31

Bron: ANP/BELGA 1 Als er nu verkiezingen voor de Tweede Kamer, het ‘lagerhuis’ van het Nederlandse parlement, zouden zijn, zou Forum voor Democratie (FVD) net als bij de provincieraadsverkiezingen van eerder deze week als grote winnaar uit de bus komen. De rechtspopulistische partij van Thierry Baudet zou 26 zetels in de wacht slepen, een winst van maar liefst 24 ten opzichte van het huidige zetelaantal, zo blijkt uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond.

De rechtsliberale VVD van premier Mark Rutte en de rechtspopulistische PVV van Geert Wilders zouden beide tien zetels moeten inleveren. De VVD zou dan met 23 zetels degraderen tot tweede partij. De PVV zou halveren en er tien overhouden. Door een winst van vier zetels zou GroenLinks eindigen als derde partij, met 18 zetels.

Volgens De Hond komt de winst van Forum voor Democratie vooral van kiezers die zich zorgen maken over hun financiële toekomst, en bedreigingen zien door veranderingen in de wereld. Hij denkt dat degenen die nu FVD zouden kiezen, voorheen PVV en SP (Socialistische partij) stemden. Hun overstap zou een effect zijn van ontwikkelingen in de laatste drie maanden. De zetelwinst die FVD op de VVD heeft geboekt, stamt al van voor die tijd, aldus De Hond.

De Tweede Kamer telt 150 zetels. De regering bestaat uit de VVD, het linksliberale D66, het christendemocratische CDA en de christelijk-sociale ChristenUnie. Zij beschikken over 76 zetels.